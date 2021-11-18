У середу в нашій країні від COVID-19 померли понад 750 осіб.

У середу, 17 листопада, коронавірус в Україні COVID-19 знайшли у 20 591 людини, госпіталізовано 3 907 хворих.

Протягом доби від коронавірусу померли 752 особи, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

За даними відомстві, в середу одужали 19 633 пацієнти.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 18 листопада:

Загальна кількість хворих – 3 284 008 осіб;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 2 704 217 осіб;

Загальна кількість померлих – 79 506 осіб;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів на COVID-19 – 15 348 780.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, в цьому ж місяці в Україні запровадили карантин.

Раніше стало відомо, що 16 листопада COVID-19 в нашій країні діагностували у 18 668 осіб, померли 769 інфікованих, одужали 20 211 пацієнтів, а були госпіталізовані – 4 468.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк