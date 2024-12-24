Україна не веде перемовини про скорочення допомоги українцям в Євросоюзі.

В Міністерстві закордонних справ України спростують низку тверджень статті El Pais щодо повернення громадян України з країн Європейського Союзу.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство в Telegram.

Зокрема, речник відзначив, що деякі твердження у статті видання El Pais некоректні.

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"По-перше, український уряд не веде переговори про скорочення допомоги громадянам України в ЄС", - наголосив Тихий.

Водночас, по-друге, як підкреслює речник МЗС, чоловіки призовного віку мають доступ до консульських послуг згідно з чинним законодавством.

"Мета — створити позитивну мотивацію, а не перешкоди, для стимулювання добровільного повернення наших громадян", - відзначив Тихий.

Окрім того, Міністерство національної єдності України у соціальній мережі Facebook уточнило свою позицію щодо матеріалу ЗМІ про повернення українців додому.

"Україна не має на меті примусово повертати своїх громадян або створювати штучні обмеження для українців за кордоном, зокрема щодо доступу до консульських послуг чи скасування соціальної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підтвердили, що основна мета - створити умови для добровільного повернення громадян, забезпечивши безпеку, економічні можливості, доступ до житла та соціальних послуг.

Водночас, сказано, що МінНацЄдності та МЗС продовжать працювати над збереженням національної та культурної ідентичності українців, які перебувають за кордоном.

Що відомо про статтю El Pais

Раніше видання El Pais стверджувало, що Україна виступає за те, щоб повернути громадян "додому" - зокрема, за допомогою таких методів, як припинення допомоги біженцям і закриття доступу до консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Відомо, що від шести до десяти мільйонів українців опинилися за кордоном від початку повномасштабної війни.

При цьому, Міністерство національної єдності було створено саме для вирішення завдання з поверненням громадян в Україну. Крім того, було схвалено в першому читанні визнання подвійного громадянства, яке досі було заборонено.

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