Це міжфракційне депутатське об’єднання має назву "За конституційну реформу і ефективну владу".

У Верховній Раді створено найбільше міжфракційне депутатське об’єднання (МДО), до нього увійшли 283 депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час позачергового засідання парламенту повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він зауважив, що співголовами МДО "За конституційну реформу і ефективну владу" обрано його самого, першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та депутатів цієї фракції Павла Фролова, Вікторію Подгорну та Андрія Клочка.

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"На сьогодні до складу об’єднання вже входить 283 депутата. Це найбільше міжфракційне депутатське об’єднання", - зауважив Стефанчук.

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Автор: Тетяна Поляковська