Нардеп від "Слуги народу" сподівається, що завтра РНБО розгляне питання щодо земельної реформи.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповіла, які теми можуть розглядатися на засіданні РНБО, яке заплановане на п’ятницю, 4 червня.

«Буде питання щодо санкцій проти режиму Лукашенка, ми саме це зараз обговорили. Також я знаю, що стоятиме питання НАТО. У нас є національний план дій. Дуже сподіваюся, що буде введено рішення РНБО указом президента, де будуть визначені і відповідальні, і дедлайни. Тобто ми будемо рухатися більш структуровано, алгоритм буде більш відомий і зрозумілий», - заявила нардеп

Також вона сподівається на розгляд питання щодо земельної реформи.

«Я сподіваюся, буде питання, яке стосується земельних відносин. У нас стартує ринок землі з 1 липня поточного року, нам дуже важливо розуміти, що відбувається у цій сфері. І, звичайно, сподіваюся на розгляд безпекових питань щодо Криму та Донбасу», - додала Верещук.

Читайте такожРазумков розповів, коли ВР може визнати Лукашенка загрозою міжнародній безпеці

Вчора прес-служба РНБО повідомила, що президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з восьми питань.

«Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо», - повідомили у прес-службі.

До цього повідомлялося, що у МЗС України підготували для РНБО санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Крім того, стало відомо, що на закритому засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заслухають керівництво силових структур про включення бійців добровольчого батальйону в санкційні списки РНБО.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко