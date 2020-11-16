За словами Верещук, Тищенко грав у виборчій кампанії "неконструктивну" роль.

Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка балотувалася на виборах мера Києва, шкодує, що не змогла переконати президента Володимира Зеленського не формувати команду разом зі скандальним депутатом від "СН" Миколою Тищенком.

Про це Верещук заявила в інтерв'ю «Лівому берегу».

За її словами, Тищенко грав у виборчій кампанії "неконструктивну" роль.

"Я вважаю своєю недоробкою те, що не змогла переконати президента і людей, від яких це залежало, що з паном Тищенком у нас не вийде сформувати команду. Я говорила про це президенту, але було мало часу і складний період - коронавірус, карантин, купа проблем. Рішення прийняли буквально з коліс. Ми довго тягнули з праймеріз. Всі вже штаби розгорнули, а ми ще приймали рішення, хто балотуватиметься. Не можна мати кілька центрів прийняття рішень", - пояснила нардеп.

Вона також обурилися присутністю в штабі "СН" депутата від "Батьківщини", тобто їх конкурента.

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"По-перше, деструктив полягав у тому, і я вже говорила про це публічно, що я не могла зрозуміти, що робить у нас в штабі пані Шлапак. Людина балотується від "Батьківщини", є нашою конкуренткою, але при цьому, умовно, керує в нашому штабі. Коли до мене дійшли чутки про це, я запитала, що ця людина робить в штабі... Але мені так і не пояснили, яка роль людей, які фактично не мають відношення до нашої політичної сили", - зазначила вона.

Крім того, Верещук поскаржилася, що під час передвиборчої компанії у «Слуги народу» було два штаби замість одного.

У нас було два штаби - на Московській, 8 і в "Парковому". Теж мало кому зрозуміло. На Московській,8 - формально Тищенко. На Парковій - Олександр Корнієнко. Це був і мій штаб. Штаб кандидата на міського голову був у "Парковому". Неодноразово робила спроби обговорити це питання з ним (Тищенком - ред.). Але результат очевидний", - додала Верещук.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що Верещук послала Тищенка на х*й, вона відповіла: "Було таке. Через його підхід до формування списків до Київради". Вона додала, що відтоді з ним більше не спілкувалася.

Вибори мера Києва:

25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори. Виборчі дільниці працювали з 8:00 до 20:00.

6 листопада Київська міська територіальна виборча комісія озвучила остаточні результати голосування за кандидатів у мери Києва. Згідно з підрахунком голосів, перемогу здобув Віталій Кличко зі значним відривом від суперників- 50,52%. Його підтримав 365161 виборець.

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Автор: УНІАН