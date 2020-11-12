Формат відеоблогу зараз визначається.

У президента Володимира Зеленського може з'явитися свій іменний відеоблог.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю УП.

За його словами, у президента обговорюють два формати комунікації - моноінтерв'ю таспілкування з журналістами декількох каналів.

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"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це замало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те", - сказав Подоляк, додавши, що Зеленський готовий відкрито говорити на будь-які питання.

"Я хочу повернутися до іншого формату відеоблогів, тому що йому потрібно говорити десь, що він робить", - додав він.

За словами чиновника ОП, концепція відеоблогу зараз розробляється.

"Я думаю, що це буде такий стаціонарний блог, хвилин на 10, не більше, де він буде брати 5-6 базових тем тижня і давати по них свій фідбек", - розповів представник ОП.

Як відомо, нещодавно у Зеленського підтвердили коронавірус, зараз він перебуває на лікуванні в лікарні "Феофанія".

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Автор: Юрій Годован