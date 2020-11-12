Президент України Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак проходять лікування від коронавірусу в лікарні "Феофанія".
Про це розповів радник Єрмака Михайло Подоляк в інтерв'ю УП.
За його словами, там обладнано спеціальний кабінет, в якому президент проводить наради з відеозв'язку.
"Він знаходиться в ізольованій палаті, і, відповідно, у нього там спецзв'язок встановлено", - уточнив Подоляк.
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У Єрмака, розповідає його радник, теж є окрема ізольована палата, але не спецкабінет. З "Феофанії" президент і глава його Офісу продовжують свою роботу.
"У них там стандартний графік. Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля глави Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", - пояснив він.
Подоляк додав, що з сім'єю Зеленський не бачиться, попри те, що його дружина вже перехворіла на коронавірус. З Єрмаком він спілкується телефоном.
Що стосується коронавірусу в ОП, то ним вже перехворіли заступники Єрмака Юлія Ковалів, Роман Машовець і радник президента Сергій Шефір.
Коронавірус у представників влади: що відомо
- 9 листопада Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.
- Напередодні захворювання підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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