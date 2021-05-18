Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо кума президента Російської Федерації Володимира Путіна та народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

Про це в коментарі УНІАН повідомила керівник прес-служби Офісу Сюзанна Савчук.

«Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту», - заявила вона.

За словами Савчук, прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів 930 гривень.

Своєю чергою сторона захисту також подала апеляцію на запобіжний захід Медведчуку.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив його адвокат Богдан Коваль.

«Так, дійсно запобіжний захід (Віктору Медведчуку – УНІАН) оскаржено. За сторону обвинувачення не можу сказати, сторона захисту подала апеляцію», – заявив він.

«Розгляд апеляції залежить від колегії суддів Апеляційного суду, коли вони визначать дату засідання», – додав адвокат.

Справа проти Медведчука та Козака: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку та Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. «Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, – ми охоче це зробимо», – зазначив він.

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Автори: Костянтин Гончаров, Антоніна Доломанжи