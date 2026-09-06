Віткофф і Кушнер провели переговори із Зеленським: перші заяви сторін

У другому раунді відбудуться перемовини з радниками з Великої Британії, Франції і Німеччини.

Перший раунд зустрічі української і американської делегацій у Києві завершився. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

У першому раунді перемовини відбувалися за участі президента України Володимира Зеленського і спеціальних посланників президента США Дональда Трампа - Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Під час переговорів Кушнер заявив, що Трамп хоче не просто закінчити війну, а створити також умови для довгострокового миру в Україні.

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Він додав, що майбутні домовленості повинні унеможливити нову війну та надати Україні можливість спрямувати силу й винахідливість, які були проявлені за роки війни, на розвиток країни.

Водночас Віткофф назвав цю розмову "дуже змістовною".

"Ми натхнені й готові працювати далі – стільки, скільки буде потрібно", –запевнив він.

Надалі у другому раунді відбудуться перемовини із долученням радників з питань науіональної безпеки країн Е3 - Великої Британії, Франції і Німеччини.

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва - що відомо

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, Віткофф і Кушнер вперше прибули в Україну. Зустрічали американських представників з потяга керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Зокрема у своєму коментарі перед зустріччю президент Володимир Зеленський сказав, що дуже важливим є прибуття цієї делегації до України.

"Ми давно чекали на Віткоффа і Кушнера. І дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати. З точки зору безпеки. На жаль, росіяни показували своїми ударами, що вони не можуть користуватися літаком. Хоча ми все підготували, наші аеропорти працюючі", - висловився український лідер.

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