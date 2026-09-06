Окупанти зазнали поразки одразу на кількох напрямках: ISW розкрив ситуацію на фронті

Аналітики зафіксували, де росіяни тиснули найсильніше.

Сили оборони України відбили серію атак російських військ, які протягом кількох останніх діб намагалися просунутися одразу на кількох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За наявними даними, 4-5 вересня окупанти вели обмежені наступальні дії на півночі Сумщини, проте жодного підтвердженого просування там не зафіксовано.

Натомість, як зазначає джерело, пов'язане з російським Північним угрупованням військ, українські підрозділи, навпаки, посуваються вздовж залізниці між Таратутиним та Рясним – на південний схід від Сум.

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Схожа картина й на Харківщині: в районі Великого Бурлука ворог теж атакував, але успіху не досяг. Більше того, за словами одного з російських джерел, українські бійці контратакують і повертають раніше втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки.

При цьому проросійські мілблогери поширюють неперевірену інформацію про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками – жодних доказів цьому не наведено.

На Куп'янщині окупанти також намагалися наступати 4-5 вересня, однак, як пишуть аналітики, підтверджених територіальних здобутків не отримали.

Аналогічна ситуація й на Слов'янському напрямку – атаки тривали, але просування ворога не зафіксовано. Джерело, пов'язане з угрупованням "Захід", повідомило про українські контратаки поблизу Дробишевого, північно-східніше Слов'янська та на схід від Святогірська.

Окремо аналітики розібрали резонансну заяву про нібито захоплення Святогірська. 5 вересня в мережі з'явилося відео, що мало це підтвердити, проте, як з'ясувалося, ролик виявився старим записом із доданою новою озвучкою та прибраним водяним знаком. Пізніше й сам російський блогер визнав, що реальних доказів контролю над містом немає, а найближчі позиції окупантів знаходяться приблизно за 10 км від нього.

Не підтвердилася, за оцінкою Інституту, і заява Міноборони РФ про захоплення Куртівки на північний захід від Костянтинівки: найближчі підтверджені російські позиції там знаходяться за 10 кілометрів від населеного пункту.

На Донбасі загалом російські війська обмежилися локальними спробами наступу, які за вказаний період так само не принесли їм результату. Тим часом українські підрозділи продовжують завдавати ударів середньої дальності по військових об'єктах окупантів на тимчасово захопленій Донеччині.

Не оминув активних боїв і Гуляйпільський напрямок – там ворог теж атакував 4-5 вересня, проте, за даними звіту, без успіху. Українські сили у відповідь били по логістичних об'єктах росіян на окупованій Запорізькій області.

Удари по Росії

Раніше повідомлялося, що українські дрони FP-1 атакували Рязанський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств "Роснафти" потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Після удару на території спалахнула пожежа, підтвердили у Fire Point.

За словами губернатора Павла Малкова, уламки збитих безпілотників також пошкодили житловий будинок у Рязані та об'єкт у Сапожківському окрузі.

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