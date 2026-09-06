Гігантський вулкан раптово прокинувся після 500 років сну: вчені знайшли винуватця

Такий стан дослідники охрестили "прихованим критичним".

Камчатський вулкан Крашенінников не нагадував про себе понад 500 років, а тепер несподівано ожив – і, схоже, винен у цьому торішній мегаземлетрус. Про це повідомляє видання Sciencealert.

Загалом на Камчатці налічують близько 160 вулканів, із яких активними вважають приблизно 29 – регіон по праву називають одним із найнеспокійніших на планеті. Вулкан мовчав із XV століття, і на цьому тлі його пробудження стало несподіванкою навіть для фахівців.

Як стало відомо, відлік нинішніх подій почався 30 липня 2025 року, коли стався один із наймогутніших землетрусів в історії спостережень – магнітудою 8,8 бала. Підземні поштовхи розворушили давні магматичні камери під півостровом, і невдовзі вулкан вистрелив стовпом попелу заввишки близько 6 кілометрів.

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Розібратися, як саме сейсмічна катастрофа "розбудила" вулкан, взялася команда під керівництвом вулканолога Джеймса Хікі з британського Університету Ексетера.

У своєму дослідженні науковці зазначають:

"Тривалі тектонічні коливання, ймовірно, сприяли поступовому вивільненню летких речовин, збільшенню розміру бульбашок і, зрештою, дестабілізації магматичного резервуара. Це сталося в системі, яка вже була механічно схильною до руйнування".

Примітно, що вулкан не відреагував миттєво. Лише через два дні після головного удару стихії район знову затрясло – за п'ять годин там сталося 12 поштовхів магнітудою близько 4 балів. Саме в цей момент, за даними супутникового спостереження, магма почала прокладати собі шлях крізь земну кору, утворюючи майже вертикальну тріщину.

За підрахунками вчених, щоб зруйнувати магматичний резервуар, потрібен надлишковий тиск від 1 до 10 мегапаскалів. Під час землетрусу він сягнув приблизно 1,0 ± 0,6 мегапаскаля – теоретично цього могло вистачити. Але саме дводенна затримка перед вивергненням підказала дослідникам, що справа не обмежилася простою механікою поштовхів.

Пояснення, на яке вийшли науковці, пов'язане з газом. За 475 років спокою в магмі, ймовірно, накопичилася величезна кількість бульбашок розчинених газів. Тривале підземне тремтіння могло "підгодовувати" ці бульбашки додатковим газом – вони розросталися, тиск усередині резервуара невпинно зростав, аж доки система не втратила стабільність і магма не прорвалася назовні.

Такий стан вулкана дослідники охрестили "прихованим критичним" – коли система вже практично готова вивергнутися, але жодних видимих сигналів про це не подає.

Підводний вулкан

Нагадаємо, вулканічна активність останнім часом дивує вчених не лише на суходолі. Раніше дослідники біля тихоокеанського узбережжя Канади виявили гору, яку вважали давно згаслим вулканом, – але вона виявилася не просто активною, а й буквально всіяною гігантськими яйцями тихоокеанських білих скатів. Геотермальне тепло кратера перетворило його вершину на природний "інкубатор", де, за оцінками науковців, могло перебувати від ста тисяч до мільйона кладок.

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