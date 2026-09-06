У Росії спалахнув найбільший НПЗ після удару ЗСУ: Генштаб розкрив деталі

Також були прильоти по аеродрому і засобах ППО.

У ніч проти 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів російських окупантів, зокрема, нафтопереробний завод у Рязані.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму Telegram-каналі, на НПЗ, який задіяний у забезпеченні збройних сил ворога, було зафіксовано пожежу.

Крім того, в Ростовській області Росії було уражено аеродром "Ростов-на-Дону". В районі цього об'єкта також було зафіксовано пожежу.

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Також у Ростовській області українські воїни уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Удар по Рязані

Як повідомляв УНІАН, раніше в українській оборонній компанії Fire Point підтвердили, що Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1.

Цей завод є одним з найбільших підприємств нафтепереробки в Росії. Його потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, автомобільний бензин усіх марок, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут та скраплений газ.

Водночас український моніторинговий канал "єРадар" попереджає, що наступний масований ракетний удар Росії по Україні може відбутися наприкінці наступного тижня.

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