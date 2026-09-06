Вулкан, що спричинив смертоносне цунамі у 2018 році, знову вивергається: зупинено сотні рейсів

Через вулканічний попіл шість аеропортів Індонезії призупинили роботу.

Виверження індонезійського вулкана Анак-Кракатау призвело до того, що шість аеропортів призупинили польоти, що вплинуло на сотні рейсів у головному аеропорту Джакарти, після того як було призупинено деякі шкільні заняття та риболовлю.

Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта призупинив роботу до 17:30 (10:30 за Гринвічем) через вулканічний попіл, залишивши сотні пасажирів застряглими в терміналі, пише Reuters.

Призупинення, яке кілька разів продовжувалося, торкнулося 301 рейсу, включаючи 58 міжнародних рейсів, повідомив у заяві оператор аеропорту Angkasa Pura. Singapore Airlines та Malaysia Airlines заявили, що скасували рейси до Джакарти та з неї до кінця дня.

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Анак-Кракатау, розташований приблизно на півдорозі між Явою та Суматрою у великому острівному ланцюзі Індонезії, вивергається з пізнього вечора п’ятниці, а вулканічний попіл було виявлено в аеропорту рано вранці в неділю, повідомило міністерство транспорту.

Пасажири застрягли в аеропорту

Попіл досяг висоти 6000 метрів з боку Яви та 15 000 метрів з боку Суматри, а також у деяких районах провінції Бантен на Яві, повідомило метеорологічне агентство BMKG. Оператор аеропорту Сукарно-Хатта заявив, що надає їжу та легкі закуски для постраждалих пасажирів, а також автобуси до готелів у координації з авіакомпаніями.

Агентство з пом’якшення наслідків катастроф BNPB заявило, що в неділю проведе операцію з модифікації погоди, яка може включати засів хмар, щоб викликати дощ.

"Якщо дощ буде достатньо сильним, вулканічний попіл, який порушує наше повсякденне життя з учорашнього дня і продовжує порушувати його сьогодні, буде швидко змитий", – заявив на прес-конференції голова BNPB Сухар’янто.

Міністерство транспорту назвало три інші аеропорти на Яві – Кертаджаті, Ахмад Яні та Джуанда – як альтернативу, "якщо авіакомпанії або оператори зможуть перенаправити свої рейси".

П’ять індонезійських вулканів на рівні тривоги 3

BNPB "закликає громадськість зберігати спокій, підвищуючи при цьому пильність". У разі випадання попелу людям рекомендується носити маски та засоби захисту для очей, обмежувати активність на відкритому повітрі, накривати джерела води та дотримуватися обережності під час керування автомобілем, оскільки вулканічний попіл може знижувати видимість", – заявив представник Бертон Панджайтан.

Суднам у Зондській протоці рекомендовано триматися на відстані не менше 3 км від кратера Анак-Кракатау. Кілька шкіл скасували заняття після того, як учні та мешканці зазнали подразнення очей через попіл, а рибалки скасували виходи в море.

Приблизно за 850 км від Анак-Кракатау в неділю також вивергалася гора Семеру на сході Яви, викинувши стовп попелу на 1 км над вершиною. Агентство з моніторингу вулканів PVMBG рекомендувало мешканцям залишатися на відстані не менше 5 км від кратера та попередило про ризик гарячих попелових хмар і потоків лави на відстані до 17 км від вершини.

Що відомо про цей вулкан

Індонезія розташована на Тихоокеанському "Вогняному кільці", де часто відбуваються землетруси та виверження вулканів. Анак-Кракатау перебуває на рівні тривоги 3 (другому за значимістю) з 2 липня. На цьому ж рівні перебувають ще чотири вулкани: Семеру, Мерапі, Левотобі-Лакі-Лакі та Сінабунг.

Агентство з пом’якшення наслідків катастроф заявило, що безпосереднього ризику цунамі від вулкана наразі немає. Однак цунамі 2018 року, спричинене виверженнями Анак-Кракатау, забрало життя понад 400 осіб на Яві та Суматрі.

Сам вулкан, назва якого означає "дитина Кракатау", почав формуватися століття тому на місці колишнього вулкана Кракатау (Кракатоа), який знищив себе в результаті масових вивержень у 1883 році, спричинивши серію цунамі та загибель понад 36 000 осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Тихому океані ожив стародавній підводний вулкан.

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