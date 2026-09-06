Росія змінила тактику ударів по Одесі: Плетенчук пояснив, до чого тут КАБи

Одеса, так само як і Київ, для росіян у пріоритеті щодо завдання ударів.

Російська армія почала завдавати ударів по Одесі керованими авіаційними бомбами (КАБами), бо хоче підтримувати інтенсивність атак, а застосування ракет та реактивних дронів - це доволі дорого.

Таке припущення в ефірі телемарафону зробив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема, його запитали, чому раніше противник не застосовував КАБи по Одесі.

"За рахунок технічних рішень, в першу чергу. Треба ж розуміти, що ворог теж на місці не стоїть. І так само як і ми, намагається вдосконалити й вдосконалює свої засоби для завдання ударів. Просто на цьому напрямку раніше ці засоби вони не застосовували, або не використовували якісь конкретні технічні рішення", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що Одеса, так само як і Київ, для росіян зараз у пріоритеті щодо завдання ударів, і противник зараз намагається підтримувати темп атак фактично щоденно та кожну ніч. Для цього окупанти можуть застосовувати наявні засоби, тому що обстрілювати лише ракетами та дронами - дорого.

"Обстрілювати лише ракетами досить дорого. Дрони реактивні теж недешевий засіб доволі. Можливо, це і є причиною, чому вони вирішили асортимент, так би мовити, збільшити", - сказав Плетенчук.

Російські атаки по Одесі - що відомо

Як писав УНІАН, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що було лише питанням часу, коли росіяни почнуть атакувати Одесу КАБами. За його словами, окупанти й раніше намагалися застосовувати КАБи по Одесі, але були обмежені кількома факторами.

Зокрема, це характеристики КАБів, які не дозволяли їм долітати до міста. Адже раніше КАБ на базі авіаційної бомби ФАБ-250 мав дальність польоту 30-40 км, а це - небезпечна зона для російської авіації.

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