Кольорові рівні загроз: як у Києві працює нове оповіщення про тривоги

Зокрема, жовтий рівень попереджатиме про дронову небезпеку.

Із 06:00 сьогодні, 6 вересня, в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі, відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:

жовтий рівень - "Дронова небезпека";

червоний рівень: "Масована дронова загроза", "Ракетна загроза" чи "Ракетно-дронова загроза";

"Відбій" - загрози та небезпеки відсутні.

Окремий "Відбій" між ними не оголошується

Кожне нове повідомлення демонструє актуальний на цей момент вид та рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, то нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується.

Відео дня

"Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить повідомлення "Ракетна загроза", це означає, що актуальною є вже ракетна загроза", - пояснили у КМДА.

Повідомлення "Відбій" означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

Де нова система вже працює

Зауважується, що наразі система диференційованого оповіщення впроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського.

У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Це пов’язано з тим, що на окремих територіях диференціація за видами загроз наразі технічно неможлива. Тому порядок звукового оповіщення там залишається без змін: у разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки або загрози подається звичайний сигнал сирени без окремої диференціації за видом загрози та без звукового сигналу "Відбій".

Статус прифронтової території для Києва

Як повідомлялося, раніше народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що у вересні місто Київ та Київська область можуть отримати від Кабінету міністрів статус прифронтових. Це також передбачає низку пільг для громадян.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, отримання такого статусу може відкрити для регіону додаткові можливості державної підтримки та змінити умови для бізнесу і населення.

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