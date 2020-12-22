Голова Верховної Ради вважає, що такі дії уряду є "не зовсім коректними".

Призначення Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики в обхід парламенту не сприятиме співпраці з урядом.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.

Він підтвердив, що не голосував за кандидатуру Вітренка і пояснив, чому: "Я вважаю, що ми або в бізнесі, або в політиці. І премія в 170 мільйонів, я думаю, що все таки це не на часі для людини, яка йде працювати на користь державі".

"Щодо його призначення, я, мабуть, буду не до кінця об’єктивним, тому що я представляю Верховну Раду України. Але я, по-перше, погано ставлюся до виконувачів обов’язків, тому що, згідно з Конституцією, ВР призначає тих чи інших міністрів на посаду. По-друге, я думаю, що це не додасть ефективності співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана ВР, а її в обхід, фактично, Ради призначають в.о. міністра", - сказав Разумков.

Також він зазначив, що з приводу призначення Вітренка т.в.о. міністра консультації з ВР прем’єр-міністр не проводив.

"Я думаю, що це не зовсім коректно. Я зараз без персоналії Вітренка, я кажу в цілому. Навіть якби я голосував за того чи іншого кандидата і він не набрав необхідну кількість голосів, то моя б риторика залишилася саме такою", - додав голова ВРУ.

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Водночас Разумков нагадав, що парламент ухвалив закон, яким забороняється бути виконувачем обов’язків більш як 30 днів.

Зміна керівництва Міненергетики: що цьому передувало

20 листопада Кабмін звільнив виконувача обов'язків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначив на цю посаду заступника міністра енергетики Юрія Бойка. Буславець виконувала обов'язки міністра з квітня 2020 року.

17 грудня Верховна Рада України не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

21 грудня, Буславець повідомила, що подала у відставку з посади першого заступника міністра енергетики.

21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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Автор: Надя Пришляк