Голова української делегації в ТКГ констатує, що нині немає перспектив щодо просування в переговорному процесі з Росією про врегулювання ситуації на Донбасі.

Голова української делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кравчук заявляє, що домовитися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні "практично неможливо".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час виступу на форумі "Україна 30".

"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, практично неможливо. Тобто ми маємо дивитися правді у вічі, і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом", - зазначив він.

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За його словами, "руху вперед, на жаль, немає".

"Окремі райони Донецької і Луганської області не з Україною, і ціль ватажків, тих людей які там, так званих керівників, досить відверта і відкрита. Вони хочуть будувати держави і трансформуватись в Росію", - додав Кравчук.

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Автор: Леся Лещенко