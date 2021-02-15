Голова української делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кравчук заявляє, що домовитися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі на сьогодні "практично неможливо".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час виступу на форумі "Україна 30".
"Ми можемо констатувати: домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, практично неможливо. Тобто ми маємо дивитися правді у вічі, і не треба думати, що щось може змінитися найближчим часом", - зазначив він.
Читайте такожУ Кремлі заявили, що крім Росії окупованому Донбасу нема кому допомагати"
За його словами, "руху вперед, на жаль, немає".
"Окремі райони Донецької і Луганської області не з Україною, і ціль ватажків, тих людей які там, так званих керівників, досить відверта і відкрита. Вони хочуть будувати держави і трансформуватись в Росію", - додав Кравчук.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Боррель: без виконання Кремлем Мінських угод нормалізації відносин між ЄС і Росією не буде
- Росія перетворила окупований Донбас і Крим на військовий форпост-Кравчук
- У МЗС відповіли на заяви Кремля про "посередництво" у війні на Донбасі
- Путін зробив нову заяву про долю Донбасу
- У ТКГ спрогнозували нове загострення на Донбасі: названо терміни
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram