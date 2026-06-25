Росіяни стривожені вже більше, ніж під час Курської операції, - Зеленський

Зазначає, що більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії.

Великий відсоток росіян вважають своє фінансове становище складним і розуміють неминучість масштабної кризи в їх країні, що свідчить про провал путінської воєнної політики. Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з Олегом Луговським, тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

За його словами, розвідка отримала матеріали по ситуації в Криму та на інших українських територіях, які зараз перебувають під російською окупацією, а також на території РФ.

"СЗР здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму. Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності проти окупанта, а також виконанням плану далекобійних санкцій передусім щодо російської нафтопереробки. Аналогічна ситуація розгортається і в інших російських регіонах", - сказав Зеленський.

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Він додав, що також отримано внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресора.

"Наразі рівень тривожності росіян вже вищий, ніж під час нашої Курської операції, а саме більше 50%. Вже 66% росіян вважають складним своє фінансове становище. Більш ніж 80% росіян вважають неминучою масштабну економічну кризу в Росії", - повідомив Зеленський. При цьому підкреслив, що це свідчить про провал путінської воєнної політики.

Ситуація в Росії

Як повідомляв УНІАН, роздрібні ціни на бензин в РФ за тиждень зросли на 3%, що стало найбільшим тижневим стрибком щонайменше за два десятиліття. Уражені українськими дронами нафтопереробні заводи стали новим фактором інфляційного ризику.

Bloomberg пише, що, за даними Федеральної служби статистики, середні ціни бензину в Росії з 16 по 22 червня зросли до 71,20 рубля (0,95 дол.) за літр.

Зазначається, що причиною для стрибка стали масштабні пошкодження нафтопереробних заводів внаслідок атак українських безпілотників. Серед уражених об'єктів завод "Газпромнефть" в Москві. Це спровокувало панічні закупівлі палива, черги на АЗС та дефіцит у низці регіонів. Це змусило владу ввести обмеження на продаж бензину та закликати мешканців утриматися від накопичення палива в каністрах.

Глава Криму Сергій Аксьонов оголосив у неділю про призупинення продажу палива. Він заявив, що паливо постачатиметься виключно службам, необхідним для функціонування та безпеки Криму.

З Криму виїжджають не лише туристи, а й місцеві жителі.

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