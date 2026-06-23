Без електрики, бензину та туризму: Україна відрізає Крим від зовнішнього світу, – NYT

З Криму виїжджають не лише туристи, а й місцеві жителі.

Україна посилює атаки на території Криму, щоб остаточно ізолювати півострів. Про те, як живе Крим під українськими ударами, розповідає The New York Times.

Українські чиновники назвали кримську кампанію важливою стратегічною подією, яка може допомогти покласти край війні. Атаки в Криму відбуваються паралельно з ударами українських безпілотників по інших російських містах. У сукупності ці атаки підкреслили, як різко знижується здатність Володимира Путіна ізолювати російське суспільство від наслідків війни, зазначає NYT.

Проблема з бензином

Протягом кількох тижнів росіяни стикаються з чергами або нормуванням пального на автозаправних станціях через атаки України на НПЗ.

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Глава Криму Сергій Аксьонов оголосив у неділю про призупинення продажу палива. Він заявив, що паливо постачатиметься виключно службам, необхідним для функціонування та безпеки Криму.

"У Криму закінчився бензин… Наш сезон лаванди тільки починається. У нас 17 гектарів лавандових полів у Криму – і 60 літрів бензину. А бензину у продажу немає, і ми не можемо дістатися до наших полів", – скаржилася Анастасія Харицька, власниця сільськогосподарського підприємства.

Відключення електроенергії

Після повідомлень про вибухи на тепловій електростанції в Криму пролунали заяви про відключення світла. Помічник Аксьонова, Олег Крючков, у неділю попросив мешканців вимкнути кондиціонери та інші некритичні електроприлади, поки усувається збій у електромережі.

"Крименерго", основний постачальник електроенергії на півострові, заявило в неділю, що планові відключення електроенергії вводяться через "аварії" в електромережі. У Севастополі влада припинила вмикати вуличне освітлення.

Крах логістики та туризму

На початку цього місяця Україна зупинила рух на двох мостах, що з’єднують Крим через перешийок з окупованою Росією частиною Херсонської області. До вечора понеділка в черзі на виїзд із Криму стояло 780 автомобілів, середній час очікування становив три години.

Крім того, туристичний сезон у Криму опинився під загрозою зриву. У понеділок Аксьонов видав указ, який забороняє таборам, місцям відпочинку та фестивалям приймати дітей до вересня, фактично скасовуючи сезон. А російське агентство ТАСС повідомило, що Міністерство освіти планує евакуювати дітей з одного з найпопулярніших літніх таборів.

Виїжджають не тільки туристи, а й багато місцевих жителів, побоюючись за свою безпеку. У понеділок у соціальних мережах Катерина Стракович, косметологиня з Севастополя, задокументувала свій переїзд назад до рідного Красноярська в Сибіру. Вона сказала, що була "змушена забрати доньку, залишивши чоловіка, дім, роботу, і переїхати на 6000 кілометрів від зони бойових дій".

"Крим зламає Москву. Це психологічний переломний момент – прихована ахіллесова п’ята диктатора знаходиться прямо у нас під носом", – заявив Роберт Бровді, командувач силами безпілотних систем України.

Крим – що там відбувається

Міністерство оборони України наголосило, що продовжуватиме наносити удари по військових цілях в окупованому Росією Криму, тому курортного сезону там не буде.

Водночас експерт з питань авіації Костянтин Криволап зазначив, що звільнення Криму займе досить багато часу, до цього потрібно готуватися, а поки що Україна має продовжувати наносити удари по півострову.

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