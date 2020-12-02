Також на порядку денному – законопроект щодо підстав відсутності народних депутатів України на засіданнях.

Верховна Рада України сьогодні розглядатиме в другому читанні законопроект, яким посилюється відповідальність за продаж дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

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Як передає кореспондент УНІАН, передбачається й розгляд у другому читанні змін до Регламенту Верховної Ради та закону "Про статус народного депутата України" щодо підстав відсутності депутатів на пленарних засіданнях парламенту та засіданнях комітетів.

Також ВР розгляне ряд законопроектів, якими вносяться зміни до закону "Про публічні закупівлі", зокрема, щодо закупівлі природного газу.

Парламент планує в другому читанні розглянути зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення виконання рішення Конституційного суду стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.

На порядку денному сьогодні є також законопроект про внесення змін до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

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Автор: Надя Пришляк