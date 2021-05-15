Напередодні у Раді з'явилося подання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Головний санітарний лікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко прокоментував своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров'я. Раніше стало відомо, що Максима Степанова хочуть відправити у відставку.

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Як пише ТСН, під час зустрічі із журналістами 15 травня на запитання, чи пропонували йому крісло, Ляшко відповів, що за час роботи у МОЗ "хтось комусь щось пропонує".

"Я на посаді заступника міністра вже за третього міністра. Кожний раз під час зміні чи певних локаціях, хтось комусь щось пропонує і обговорює. Тому некоректно зараз з мого боку коментувати якісь такі речі. Є міністр, є заступник міністра. У кожного є своя сфера відповідальності", - зазначив Ляшко.

Ляшко наголосив, що "всьому свій час", а тому не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ. Він пообіцяв, якщо таке відбудеться, то збереться з журналістами.

"Я вам офіційно обіцяю. Якщо відбудуться якісь зміни в 22-23 році, то вони будуть присвячені такому спілкуванні в доброзичливій обстановці з чашкою чаю", - сказав він.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова

Степанов повідомив, що не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ.

Наприкінці квітня заявили, що питання відставки глави МОЗ можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за його підписалися більш ніж 150 депутатів.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

Тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада уряд підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова та головний санлікар країни Віктор Ляшко.

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Автор: Вікторія Гордієнко