Голова ОП розповів про настрої під час зустрічі у Давосі.

Президент України Володимир Зеленський ніколи не погодиться на замороження війни з Росією. Про це у Давосі заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість", - цитує його Радіо Свобода.

Єрмак зазначив, що всі учасники четвертого раунду пермовин щодо "мирного плану" України мають спільне бачення у питаннях незалежності України, її територіальної цілісності та статуту ООН, однак не всі позиції "абсолютно однакові". "Важливо, що всі країни, які долучаються справді й відверто хочуть взяти участь і допомогти покласти край цій війні та встановити мир. Але є різні думки й ідеї, як це можна зробити. В різних країн - різний досвід..." - додав голова ОП.

Відео дня

Він додав, що позитивно оцінює перспективи виділення Україні понад 60 мільярдів доларів від США та 50 мільярдів євро від ЄС, з якими виникли труднощі. Також Єрмак запевнив, що партнери не "підштовхують" Київ до територіальних поступок.

"Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму", - підкреслив Єрмак.

Що відомо про зустріч у Давосі:

Голова ОП повідомляв, що у четвертій зустрічі радників взяли участь представники 81 країни та міжнародна організація.

Вони обговорювали п'ять пунктів українськомї Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: