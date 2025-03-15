Президент наголосив, що системи SAMP/T продовжують допомагати Україні відбивати російські повітряні атаки.

Президент України Володимир Зеленський вказав на головну проблему систем протиповітряної оборони SAMP/T. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

Зеленський відзначив, що ракет для систем SAMP/T ніколи не було достатньо.

"Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії. Ми вдячні Франції. І це дійсно залежало від цих двох країн. Ми їм вдячні, бо вони дали те, що в них є на озброєнні. І це складні системи. Вони хороші", - сказав глава держави.

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Водночас, додав він, не можна сказати, що ці системи є аналогом американських комплексів Patriot, бо збивають не все те, що збиває Patriot.

При цьому, наголосив Зеленський, системи SAMP/T допомагали і продовжують допомагати Україні відбивати російські повітряні атаки.

"Є одна проблема з цією системою або з цими системами - великий дефіцит ракет. І він був постійний. Я не хочу казати, скільки у нас цих ракет, що з ними. Це постійна проблема. Постійна! Але я не хочу, щоби ображались Італія або Франція, бо вони нам дали ці системи і ракети давали", - зазначив глава держави.

Він додав, що війна навчила тому, що є такі системи, щодо виробництва яких Україна не отримала ліцензій.

Ситуація з ракетами для Samp-T в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна майже вичерпала запаси ракет Aster-30 для зенітних батарей SAMP/T. Тому Київ звернувся до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати щонайменше 50 ракет.

Тим часом італійський уряд не поспішає ухвалювати рішення, оскільки власні запаси країни майже вичерпалися до недоторканого резерву. Франція ж має більші запаси, але теж стикається з обмеженнями, інформують медіа.

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