Україна просить про додаткові постачання уряди двох країн, але результатів поки що нема.

Україна майже вичерпала запаси ракет Aster-30 для зенітних батарей Samp-T. Відтак, Київ звернувся до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати додаткові ракети, пише Corriere della Sera.

Україна вже кілька тижнів просить Італію і Францію надіслати щонайменше 50 ракет Aster-30. Італійський уряд не поспішає ухвалювати рішення, оскільки власні запаси країни майже вичерпалися до недоторканого резерву. Водночас Франція має більші запаси, але теж стикається з обмеженнями.

14 березня міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з італійським колегою Гвідо Кросетто в Римі, а також провів переговори з керівництвом Eurosam – спільного підприємства MBDA Italy, MBDA France і Thales, яке займається виробництвом ракет Aster-30.

Відео дня

Разом з тим, Wall Street Journal повідомляє, що характеристики ракет Samp-T не відповідають рівню Patriot. Система не завжди здатна ефективно ідентифікувати ворожі ракети в умовах масованих атак.

Уряд Італії на чолі з Джорджею Мелоні вже передав Україні дві батареї Samp-T, залишивши три для власних потреб. Corriere della Sera пише, що італійський оборонний план, представлений у листопаді 2024 року, передбачає закупівлю ще 10 таких комплексів, кожен з яких коштує близько 500 мільйонів євро.

Недоліки Samp-T

Нагадаємо, за словами військового експерта Агіля Рустамзаде, системи SAMP/T мають ще багато "дитячих хвороб":

"Французько-італійська система протиракетної оборони, призначена для захисту України від повітряних загроз, зіткнулася з серйозними експлуатаційними проблемами з моменту її розгортання. Збої в роботі програмного забезпечення... брак ракет Aster... проблеми з ефективністю порівняно із системою Patriot".

Вас також можуть зацікавити новини: