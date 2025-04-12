Термін застосування санкцій - безстроково та на 10 років.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, йдеться про відповідний указ президента №231/2025.

Указ, який набирає чинності з дня його опублікування, стосується рішення РНБО від 12 квітня, яким санкції застосовуються до кількох фізичних осіб.

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У відповідному переліку четверо осіб. Зокрема, це Сергій Арбузов, колишній перший віце-прем’єр-міністр та колишній голова Національного банку України.

Також йдеться про Андрія Клюєва, колишнього очільника Адміністрації президента України та колишнього секретаря РНБО.

Крім того, у цьому переліку український підприємець, власник мережі електроніки "Ельдорадо" Віктор Поліщук та колишня власниця IBOX bank Альона Шевцова.

У переліку санкцій, зокрема позбавлення державних нагород України, блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України. Строк застосування санкцій - безстроково та на 10 років.

Санкції України

Раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій.

Під санкції потрапили інтернет-медіа "EurAsia Daily", "Readovka", "Правда.Ру", "Херсонка.Ру" та "Телерадиокомпания "Таврия".

Також до цього переліку потрапила 71 особа, серед яких скандальний продюсер-путініст Юрій Бардаш. Персональні обмеження також торкнулися, зокрема українського політтехнолога Вадима Карасьова.

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