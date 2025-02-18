За словами президента, коли Україна говорить про дипломатію - вона говорить про "безкровний шлях повернення справедливості".

Щоб зберегти людський ресурс, Україна прагне знайти можливість повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом, заявив президент України Володимир Зеленський 18 лютого під час спілкування з українською та кримськотатарською громадами в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

При цьому, за його словами, дипломатичний шлях не передбачає здачу інтересів чи порушення суверенітету держави.

"Як президент я є гарантом Конституції. Ми не можемо визнати будь-яку з територій, які тимчасово окуповані Росією, російськими. Вони будуть українськими, й не може бути жодного компромісу. Дуже хочеться, щоб у нас була можливість повернути території дипломатичним шляхом, тому що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в Україні", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що всі сторони, зацікавлені у завершенні війни, а це посередники і також Росія, повинні розуміти, що "коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості Україні".

"Дипломатія - це не значить здача інтересів, суверенітету нашої держави", - додав Зеленський.

Інші заяви Зеленського в Туреччині

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський розкритикував проведення переговорів щодо України без участі Києва. Він наголосив, що не збирається погоджуватися на ультимативні вимоги Росії.

Також він сказав, що за столом переговорів бачить тих, хто "спроможний дати гарантії безпеки для України", зокрема Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, "плюс інша Європа, яка не в Європейському Союзі". "І це стосується і Туреччини", - додав Зеленський.

Також Зеленський у Туреччині повторив вимогу про надання гарантій безпеки. Він висловив сподівання, що ці гарантії безпеки будуть надані США, ЄС, Туреччиною і всією Європою".

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