Глава держави сказав, що багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека в нашому регіоні, у Чорному морі та й глобально – продовольча безпека.

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели змістовну розмову. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Дуже змістовна розмова. Як і завжди, кожен день цього тижня ми використовуємо для активізації нашої міжнародної роботи, щоб цей рік уже від перших тижнів почав давати результати", - повідомив Зеленський.

Президент України подякував турецькому колезі за досягнутий рівень двосторонньої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в оборонній.

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"Ми маємо спільні проєкти – вже успішні, і цього року мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів", - відзначив Зеленський.

Також глава держави сказав, що багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить і безпека в нашому регіоні, у Чорному морі та й глобально – продовольча безпека.

"Я вдячний і Президенту Ердогану особисто, і всій Туреччині за підтримку нашої роботи щодо морського експортного коридору з України. Станом на сьогодні від початку роботи коридору через нього вже проведено понад 14 мільйонів тонн вантажів – це майже пів тисячі суден. Дуже важливий результат – і економічний, і безпековий, геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону попри всі наявні загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону", - відзначив Зеленський.

Крім того, президенти України й Туреччини говорили про спільну роботу щодо Формули миру. Зеленський поінформував про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у Давосі в січні, та запросив представника Туреччини, а Ердоган підтвердив участь його країни.

"І кожна країна своєю участю у спільній роботі – зараз роботою радників, згодом лідерів – демонструватиме, наскільки важливо, щоб міжнародне право запрацювало. Запрацювало на сто відсотків. Починаючи від Статуту ООН, закінчуючи всіма іншими нормами, що гарантують повагу націям та територіальну цілісність державам", - повідомив Зеленський.

При цьому, окрему увагу президенти обох країн приділили пункту Формули миру щодо повернення всіх полонених і депортованих.

"Повернення українських дітей, які були викрадені росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі", - додав Зеленський.

Українсько-турецькі відносини - деталі

На початку року Туреччина заявила, що не дозволить двом британським мінним тральщикам пройти транзитом через її води по дорозі в Чорне море для використання Україною, оскільки це порушить Міжнародний пакт про прохід через протоки у воєнний час. Ці два кораблі були передані Києву в грудні.

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