Він вважає, що якщо Україна програє, Путін наблизить війну до Заходу.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи пропозиції про переговори з РФ, заявив, що він не бачить "будь-яких фундаментальних кроків вперед до миру з боку Росії".

Натомість він та українці відчувають шквал повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході, сказав він в інтерв'ю виданню The Economist.

"Я бачу тільки кроки терористичної країни. І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, то це не тому, що вони праведники, а тому, що у них недостатньо ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім щосили перегорнути сторінку цієї війни", - заявив Зеленський.

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Він вважає, що якщо Україна програє, Путін наблизить війну до Заходу.

"Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він тварина і, в разі перемоги, він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС, НАТО, свободою і демократією", - додав президент.

Можливість переговорів з РФ - думки

Радник глави офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк поставив жирну крапку в питанні переговорів з Росією - заявив, що їх не буде.

Російській стороні висунуто ультиматум, і вона його прийме.

"Переговорів не буде. У класичному сенсі цього слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації, відразу на найвищому рівні, і Росія їх прийме", - заявив він.

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