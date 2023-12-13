Водночас, глава держави зазначив, що внутрішньополітична ситуація в США впливає на терміни затвердження додаткової допомоги для України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що отримав позитивний сигнал під час дводенного візиту в Сполучені Штати Америки 11-12 грудня стосовно подальшої підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з учасниками другого саміту Україна–Північна Європа (з лідерами Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії).

Зокрема, у президента запитали, чи дійсно він не отримав жодних чітких обіцянок під час візиту до США.

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"Навпаки, з конгресменами і сенаторами, з представниками обох партій, і з адміністрацією президента і від нього особисто й від спікера Палати представників Сполучених Штатів я отримав позитивний сигнал щодо підтримки України, допомогу від Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

"Безумовно, є вплив щодо термінів, вплив внутрішньополітичної ситуації. Безумовно, такою є ситуація. Але, в усіх є впевненість", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон зберігає непохитність у вимогах до президента США Джо Байдена щодо схвалення додаткової допомоги для України. Зокрема, Джонсон заявив, що адміністрація Джо Байдена має надати чітку стратегію щодо бачення перемоги України, запровадити чіткий нагляд за розподілом американської допомоги, і вирішити проблему незаконної міграції на південному кордону.

Байден своєю чергою закликав Конгрес США виступити на стороні України і проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви у роботі на Різдвяні і новорічні свята.

Також Байден назвав мету США у спровокованій Російською Федерацією жорстокій загарбницькій війні проти України. Це перемога України як суверенної і незалежної держави.

Водночас, Байден пообіцяв не відступити від підтримки України і виступає за пошук компромісу з Конгресом для розблокування затвердження додаткового фінансування для України.

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