Дуда має намір зателефонувати Зеленському, коли російські війська припинять окупацію і повернуться додому.

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що зробить першим ділом, коли російські окупанти будуть виходити з України. Президент України Володимир Зеленський жартом відреагував на його плани.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав у Києві на спільній пресконференції з Зеленським і прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.

"Якщо хтось нападає на когось, то мусить брати до уваги, що буде побитий і матиме втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги. Але якщо буде так, що росіяни... повернуться додому, будуть виходити з України. Якщо буде так, що українські війська будуть атакувати російські війська, які будуть однозначно йти з України, то я першим зателефоную Володимиру Зеленському і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони йдуть геть. Нехай йдуть додому", - сказав Дуда.

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Водночас, як додав Дуда, коли Росія атакує Україну, то має розуміти, що "хто воює мечем - від меча гине".

У цьому Зеленський зупинив промову Дуди і запитав, а якщо телефонна лінія буде зайнята і ніхто не візьме слухавку.

"Ти сам президент і я президент. Так може статися: ти мені дзвониш, а в мене зайнято", - пожартував Зеленський.

На це Дуда відповів, що дзвонитиме поки не додзвониться.

Ситуація в РФ

Раніше у виданні Bild повідомляли, що в Росії назріває масштабна мобілізація, але диктатор Володимир Путін оголосить її "тихо". Грошей у регіонах для мобілізації окупантів практично не залишилося.

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