Окремо санкції запроваджено проти 51 росіянина, серед них вчені та генеральні директори заводів.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній.

Як свідчить указ Зеленського, санкції запроваджено проти 51 росіянина, серед них вчені та генеральні директори заводів, а також проти 220 юридичних осіб, пов'язаних із Росією.

У санкційному списку опинилися структури МТС і РЖД, а також білоруські компанії, серед яких Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

Відео дня

Під санкціями також російські заводи, зокрема Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько-пресовий завод" та інші.

Росія тоне у санкціях - останні новини

Не тільки Україна, але й західні країни продовжують вводити нові санкції проти Росії. Нещодавно Великобританія оголосила новий пакет санкцій, до якого увійшли 86 осіб і організацій, пов'язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами РФ.

Крім того, ЄС у своєму 11-му пакеті санкцій планує зосередитися на запобіганні обходу Росією вже введених санкцій.

Також США додали 71 компанію в антиросійський "чорний список".

Про нові санкції оголосила також Австралія. Вони торкнуться зокрема, таких російських компаній-гігантів, як "Роснефть", "Северсталь", найбільшої золотодобувної компанії РФ "Полюс" та інших.

Вас також можуть зацікавити новини: