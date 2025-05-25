Проти сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва, власника онлайн-казино Pin-Up Дмитра Пуніна та екснардепа Ігоря Мосійчука, зокрема, було запроваджено персональні санкції. Володимир Зеленський підписав відповідні два укази за рішенням РНБО, про що йдеться на офіційному сайті Президента України.

Крім Пуніна, у структурі власності міжнародного бренду Pin-Up також перебувають Іван Банніков і Олександр Матяшов - обидва громадяни РФ, які теж перебувають у списку санкцій.

Крім того, обмеження було введено також проти російських громадян - Ахмеда Дудаєва, Сергія Лалакіна, Сергія Михайлова, Геннадія Петрова та українця Ростислава Шапошникова - голови громадської організації "Дорожній контроль".

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