Ердоган підтримує реакцію Зеленського на стягування Росією військ, також його країна готова прийняти саміт лідерів України і РФ для припинення кризи між державами.

3 лютого у Києві пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. На ній говорили про стягування Росією військ до кордонів з Україною, про угоду щодо вільної торгівлі. Окрім цього Ердоган заявив про готовність прийняти саміт Зеленського та Путіна для припинення кризи між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Туреччини сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, Ердоган підтримав позицію Зеленського щодо стягування військ РФ біля кордонів України.

"Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом", - наголосив президент Туреччини.

Він зазначив, що зі схваленням сприймає повідомлення українських посадових осіб, перш за все, президента, які "мають здоровий глузд і ставлять діалог на перше місце". Раніше Зеленський закликав українців зберігати спокій та не кричати "все пропало".

За словами Ердогана, сценарії можливої окупації та безвідповідальні заяви виснажують український народ.

Окрім цього, Ердоган заявив про готовність прийняти саміт лідерів України Зеленського і Російської Федерації Путіна для припинення кризи між країнами.

"Як я наголошував раніше, Туреччина готова робити все належне, щоб закінчити кризу двох сусідніх країн, які розташовуються за (Чорним) морем. На сьогоднішніх перемовинах я ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо у Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні, адже Туреччина керується логікою, щоб думати як понизити градус (напруження), замість того, аби роздмухувати пожежу", - сказав Ердоган.

Читайте такожУкраїна та Туреччина підписали угоду про розширення виробництва безпілотників BayraktarТакож він додав, що Туреччина надає великого значення роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Ми щиро віримо, що криз буде врегульована мирними і дипломатичними методами в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також поділився своїми думками щодо угоди про зону вільної торгівлі. Він зауважив, що минулого року торговий баланс двох країн демонстрував зростання у 60%. Ердоган вірить, що ця угода дозволить збільшити товарообіг між країнами до 10 млрд. доларів.

"Ми пишаємося тим, що турецькі компанії виконують в Україні інфраструктурні проекти", - додав президент Туреччини.

Читайте такожУкраїна та Туреччина підписали низку двосторонніх угодЯк вже повідомляв УНІАН, Зеленський прокоментував підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Він зазначив, що ця угода дозволить збільшити валовий внутрішній продукт України.

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