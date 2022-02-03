Угоду підписали в рамках сьогоднішнього візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Підписання угоди про вільній торгівлі між Україною і Туреччиною дозволить збільшити товарообіг між країнами до 10 млрд доларів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після підписання угоди заявив президент України Володимир Зеленський.

"Навіть до підписання угоди наша взаємна торгівля за минулий рік встановила рекорд і зросла до 7 млрд доларів, більш ніж на половину. Це доказ, що наша мета, наша Домовленість, прагнення президентів обох країн – 10 млрд доларів - більш ніж реальна, а угода про вільну торгівлю допоможе домогтися її швидше, ніж ми очікували", - сказав він.

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Також президент заявив, що підписання угоди дозволить збільшити валовий внутрішній продукт України.

"Я вітаю всіх з цим важливим кроком. Дякую нашим командам, які вели ці переговори. Ми пройшли довгий, важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти нашої співпраці. Це - нові можливості бізнесу. Це - нові ринки, нові досягнення, нові доходи, нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП наших країн і благополуччя наших народів", - сказав він.

Угода про ЗВТ:

3 лютого 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною між урядами обох країн.