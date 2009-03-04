Литвин звернеться до ГПУ стосовно затримання працівника Енергетичної митниці

Верховна Рада доручила голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ звернутись до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з пропозицією невідкладно провести перевірку законності порушення кримінальної справи і затримання працівника Енергетичної регіональної митниці.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 226 народних депутатів з 438 зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, згідно з рішенням, парламент очікує, що Генеральна прокуратура проінформує про вжиті заходи прокурорського реагування.