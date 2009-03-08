Балога вважає, що 11 млрд. кубометрів газу не належать «Нафтогазу»

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що 11 млрд. кубометрів газу, щодо яких нині веде розслідування Служба безпеки України, не належать НАК «Нафтогаз України».

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

В.БАЛОГА відкинув звинувачення на адресу СБУ в тому, що вона начебто виконує чиєсь замовлення. За його словами, СБУ розслідує справу, чи мав право «Нафтогаз України» розмитнювати газ, який оспорюється.

Керівник Секретаріату підкреслив, що необхідно, аби уряд віддав усі контракти і додатки до них, щоб з’ясувати, кому належать ті 11 млрд. кубометрів газу.

«Але в даному випадку ми чітко розуміємо, що це власність не «Нафтогазу», - сказав В.БАЛОГА.