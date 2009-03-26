Від Президента вимагають втрутитись у ситуацію із затриманням судна “Ялта”

Всеукраїнське об’єднання «Cвобода» вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА негайно втрутитись у ситуацію з затриманням українських моряків судна “Ялта”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО “Свобода”.

“ВО «Cвобода» вимагає від Президента України негайно втрутитись у ситуацію та визволити з російського піратського полону громадян України”, - йдеться в заяві.

”Свобода” також вимагає від МЗС України відповідної реакції на дії росіян в Азовському морі та прискорення делімітації та демаркації кордону між Україною та РФ, у тому числі - водного в Азовському морі та Керченській протоці.

ВО «Свобода» обурене діями Російської Федерації в Азовському морі.

”Брутальні дії російської влади щодо українських громадян порушують низку міжнародних домовленостей та є справжнісіньким піратством державного рівня”, - наголошується в заяві.

ВО “Свобода” вважає, що підстав для арешту екіпажу судна “Ялта” не було жодних - екіпаж мав дозвіл на вилов риби. До того ж росіяни не мали права арештовувати українців в територіальних водах України.

“Свобода” також вимагає скликати засідання РНБО з приводу цього інциденту.

”Вимагаємо від українських чиновників належної оцінки дій сусідньої держави, які мають ознаки піратства, залякувань та державного тероризму”, - зазначається в заяві.

”Свобода” також звертається до Верховної Ради України з вимогою висловити офіційну позицію щодо “актів державного піратства” Російської Федерації. “Вимагаємо врегулювання ситуації, скасування всіх офіційних візитів українських посадовців до Російської Федерації та представників РФ в Україну”, - йдеться в заяві.

ВО “Свобода” нагадує, що 6 лютого 2009 року в українських територіальних водах Азовського моря російські прикордонники перехопили українське судно «Ялта» (Бердянськ) та під конвоєм провели до порту Темрюк. Сімох членів екіпажу звинуватили в незаконному промислі та на місяць посадили в ізолятор.