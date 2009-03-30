На Мін‘юсті випробують проект по створенню служби внутрішнього контролю

У Міністерстві юстиції України буде реалізовано пілотний проект по створенню Служби внутрішнього контролю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це сьогодні у ході зустрічі з директором офісу з питань підтримки обвинувачення за кордоном, правової допомоги та підготовки Департаменту юстиції США Карлом АЛЕКСАНДРОМ повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

За словами міністра юстиції, пілотний проект є складовою антикорупційних заходів, що на сьогодні розробляються в Україні.

М.ОНІЩУК повідомив, що для реалізації проекту вивчався досвід західних демократичних країн.

На службу, що буде утворена при Мін‘юсті, пропонується покласти завдання щодо запобігання вчиненню корупційних правопорушень співробітниками центрального апарату Міністерства юстиції; вивчення та аналізу корупціогенних ризиків у діяльності міністерства, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо їх усунення, здійснення контролю за їх виконанням; а також - забезпечення взаємодії з контрольно-ревізійним відділом Міністерства юстиції щодо аналізу ведення фінансово-господарської діяльності, забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни, вжиття заходів до відшкодування заподіяних збитків та запобігання фінансовим порушенням у міністерстві.

На сьогодні, повідомив М.ОНІЩУК, робочою групою розроблено проект наказу Міністерства юстиції “Про затвердження положення про Службу внутрішнього контролю Міністерства юстиції України”, яким передбачається визначити основні завдання та повноваження служби у сфері протидії корупції в Міністерстві юстиції.