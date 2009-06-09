У зв'язку з аварією на шахті в Донецьку порушено кримінальну справу

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу у зв`язку з аварією, що сталася 8 червня на шахті ім. Скочинського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, кримінальну справу порушено за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки при проведенні робіт з підвищеною небезпекою».

Досудове слідство проводиться слідчим відділом прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 червня, о 10.26 на шахті ім. Скочинського (ДП «Державна вугільна енергетична компанія») в Донецьку в 2-й західній лаві сталися викиди вугілля і газу (газодинамічне явище). В цей час на аварійній ділянці перебував 51 гірник (УНІАН: за даними МНС – 53). 38 гірників вийшли з аварійної ділянки самостійно.

На сьогоднішній день виявлені тіла шести гірників, доля сімох гірників залишається невідомою.

Уряд створив комісію з розслідування причин і обставин аварії на шахті ім. Скочинського під головуванням міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ.