Верховна Рада хоче знати, хто проводить судові експертизи

10:11, 10 червня 2009
Право
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Закон є, вимог до судекспертів – немає

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення зміни до статті 41 Господарського процесуального кодексу України” (щодо призначення судових експертиз).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 349 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект пропонує встановити вимоги, передбачені Законом України “Про судову експертизу”, до осіб, які проводять судову експертизу.

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена тим, що у Господарському процесуальному кодексі України відсутні вимоги щодо осіб, які залучаються судом до проведення судової експертизи. Відсутність зазначених вимог може призвести до неякісного та некваліфікованого проведення судових експертиз.

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