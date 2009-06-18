Телеканали тероризують перевірками митних органів?

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення обіцяє захистити телеканали від перевірок митних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Нацради Андрій МІРОШНИЧЕНКО.

“Нацрада стане на захист галузі і зробить усе можливе для того, щоб припинити тиск на телеканали, причому в ситуації, коли прийнято рішення Кабінету міністрів про тимчасову заборону перевірок. Ми вважаємо, що зобов’язані захистити галузь в цій ситуації», - сказав він.

А.МІРОШНИЧЕНКО повідомив, що телекомпанії звернулися до Нацради за захистом від перевірок, які почалися з боку митних органів.

На уточнююче запитання, як саме Нацрада захищатиме телеканали, А.МІРОШНИЧЕНКО відповів, що спочатку Нацрада спілкуватиметься з органами, які розпочали перевірки телеканалів.

“Спробуємо поговорити як один державний орган з іншим державним органом і пояснити, що є галузь, і регуляція у цій галузі є специфічною”, - сказав він.

Якщо не буде досягнуто результату, то, за словами А.МІРОШНИЧЕНКА, Нацрада буде звертатися за підтримкою до структур, яким підпорядкований той чи інший державний орган.

Виконавчий директор Індустріального телевізійного комітету Катерина КОТЕНКО, у свою чергу, повідомила, що митні органи протягом двох днів перевіряють діяльність 12 телеканалів за останні три роки. За її словами, представники митних органів пояснили, що метою перевірки є здійснення нагляду за зовнішньоекономічною діяльністю телеканалів. «Представники митних органів не дали чіткої відповіді, що конкретно вони хочуть перевірити», - сказала вона.

К.КОТЕНКО припустила, що метою перевірок може бути наповнення бюджету або політичний тиск.