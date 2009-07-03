Рада позбавила Лозінського депутатських повноважень

Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО (БЮТ) відповідно до його заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив у Верховну Раду подання, в якому просить дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і взяття під варту народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.

У свою чергу В.ЛОЗІНСЬКИЙ також звернувся до Верховної Ради з проханням позбавити його депутатських повноважень.