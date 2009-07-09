Де Тимошенко може зібрати додаткові 20 мільярдів

Взявши під контроль сферу надання платних послуг міністерствами й відомствами, уряд може додатково зібрати до бюджету до 20 млрд. грн., пише тижневик «Коментарі:».

За інформацією видання, за останні кілька місяців з тисячі підприємств, які надають громадянам такого роду послуги, на обслуговування до Держказначейства вдалося перевести близько двох сотень. Від діяльності цих підприємств на казначейські рахунки надійшло приблизно 4 млрд. грн. За прогнозами Міністерства фінансів України, до кінця року загальний грошовий потенціал від усіх установ, що надають платні державні послуги, може додати скарбниці до 20 млрд. грн.

Як зауважує видання, уряд ще до президентського указу №508 щодо впорядкування системи надання платних держпослуг розробив і подав до Верховної Ради України проект закону про послуги, які надають органи державної влади, місцевого самоврядування і бюджетних установ (№4176).

Відповідно до законопроекту, органи місцевого самоврядування і Кабмін (якщо інше не передбачено законами) наділяються правом визначати порядок надання платних послуг державними установами й підприємствами, а також розмір плати за них і процедуру внесення коштів. Крім того, законопроект застерігає неможливість делегувати суб’єктам господарювання, які не мають статусу бюджетних установ, повноваження з надання послуг, закріплених за держструктурами. Але головне, у законопроекті зазначено, що плата, яка надходить від надання послуг, зараховується до бюджету відповідного рівня.

Ця ініціатива Кабміну розроблена не так з метою полегшити й здешевити послуги держорганів для населення, як перерозподілити отримувані доходи, відзначають «Коментарі:».

Експерти, зокрема, не погоджуються з прагненням уряду заборонити міністерствам і відомствам делегувати повноваження з надання адміністративних і державних послуг приватним фірмам. У такому разі, відзначають «Коментарі:», залишається незрозумілим, хто надаватиме ці послуги, або як існуючі приватні підприємства можна перереєструвати в держоргани. «У результаті такої реорганізації подорожчають держпослуги. У такому випадку співробітникам підприємств, що стали держструктурами, доведеться платити зарплату з держбюджету, а завдяки статусу держслужбовця сотні нових чиновників у майбутньому отримуватимуть підвищену пенсію», - стверджує економіст Віктор ЛИСИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. За оцінками Головного економічного управління Секретаріату Президента, в Україні нараховується більш як 600 платних держпослуг, з яких 76% можна отримати не тільки від державних, але й від приватних установ. Тільки 6% платних послуг є адміністративними, і їх надають безпосередньо органи влади. 8% платних послуг — це процедурні дії, за які плата стягується невиправдано. Ще 5% від загальної кількості платних послуг - надання інформації і роз’яснень, стільки ж припадає на стягнення плати за виконання органами влади своїх прямих функціональних обов’язків, які вони визначили як «послуги».

Як зазначав Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прикладом безпідставного делегування державних функцій є Міністерство юстиції. При відомстві функціонує державне підприємство «Інформаційний центр», що є адміністратором Єдиного державного реєстру нормативних актів і ще 15-ти реєстрів. Протягом останніх шести років тільки це держпідприємство на їхньому обслуговуванні й наданні інформації про реєстри заробило понад 1 млрд. грн.

Підприємства, які заробляють на держпослугах, значаться при всіх міністерствах і відомствах. Лідирує в цьому списку МВС. Створені при ньому підприємства надають понад 150 різних видів платних послуг.