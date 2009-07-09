Більшість держслужбовців збрехали про свої доходи

Цього року більшість державних службовців і кандидатів на державну службу подали неправдиві відомості про свої доходи та доходи членів своїх сімей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління державної служби України.

За інформацією прес-служби, відповідні дані було отримано в результаті проведення Головдержслужбою спільно з Міністерством внутрішніх справ, Державною податковою адміністрацією, Службою безпеки України контрольно-інспекційних перевірок.

Декларації про доходи, фінансові зобов’язання та майновий стан за 2008 рік подали 367 тисяч 016 держслужбовців та атестованих працівників ДПА і Держмитслужби України.

В результаті спецперевірок було встановлено, що з 90% від загальної кількості осіб 81,1% надали недостовірну інформацію щодо декларування доходів; 37,8% надали неправдиві відомості про перебування на керівних посадах в суб’єктах господарювання; 2,2% надали недостовірну інформацію про притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності за корупційні дії і 4,4% надали невірні дані щодо наявності у них дипломів про освіту.