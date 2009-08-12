Податківці вилучили 35 тонн етилового спирту

35 тонн етилового спирту вартістю понад 1,6 млн. грн. виявили працівники управління податкової міліції ДПА в Черкаській області поблизу міста Сміла на автошляху Київ-Дніпропетровськ на у вантажівці DAF з напівпричепом, яка перевозила скляну тару.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, у супровідних документах на вантаж зазначалось, що перевозиться 60 тисяч скляних пляшок від білоцерківської фірми до дніпропетровського приватного підприємця. Однак в напівпричепі за заслінкою з двох рядів ящиків зі склотарою правоохоронці виявили металеву цистерну довжиною 10 м повністю заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Податківці вилучили з вантажівки 35 тонн етилового спирту невідомого походження на суму понад 1,6 млн. грн.

За фактом транспортування незаконно виготовленого спирту слідчі податкової міліції порушили кримінальну справу за ст. 204 КК України, проводиться судово-хімічна експертиза відібраних зразків спиртовмісної суміші. Також тривають слідчі дії щодо встановлення джерела походження та каналу збуту спирту.