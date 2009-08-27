У Генпрокуратурі затримано екс-офіцера СБУ Крижанівського, який перебував у розшуку

26 серпня у приміщенні Генеральної прокуратури України було затримано колишнього офіцера СБУ Валентина КРИЖАНІВСЬКОГО, який тривалий час перебував в розшуку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратурі, зауваживши, що В.КРИЖАНІВСЬКИЙ він прийшов у прокурату разом зі своїм адвокатом, де і був затриманий.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, В.КРИЖАНІВСЬКОГО підозрюють у тому, що він разом з генеральним директорам одного з товариств з обмеженою відповідальністю, використовуючи службове становище та у порушення «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що надходить у власність держави і розпорядження ним», за заниженою вартістю реалізував 1887 кг цирконію та 794 кг гафнію. Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло майже 133 тисячі доларів США.

Також В.КРИЖАНІВСЬКИЙ разом зі спільником вимагав у столичного підприємця 100 тисяч доларів США, погрожуючи йому фізичною розправою та знищенням майна.

Після цього підприємець звернувся з офіційною заявою до Генеральної прокуратури України, якою і було ще 17 червня 2005 року порушено кримінальну справу стосовно В.КРИЖАНІВСЬКОГО та висунуто постанову про притягнення його як обвинуваченого у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ч.4 ст. 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України.

18 червня 2005 року постановою Печерського районного суду Києва було надано дозвіл на затримання В.КРИЖАНІВСЬКОГО і доставку його під вартою до суду. Того ж дня його було оголошено в розшук.

Наприкінці вересня 2005 року за орієнтуванням ГУБОЗ його було затримано під час спроби виїхати за межі держави. Однак уже 14 жовтня 2005 року Печерський райсуд відмовив в обранні запобіжного заходу - взяття під варту і звільнив обвинуваченого під заставу в сумі 255 тисяч гривень.

Скориставшись цим, В.КРИЖАНІВСЬКИЙ залишив територію України, йдеться у повідомленні.

У листопаді 2005 року Генеральна прокуратура винесла другу постанову про розшук обвинуваченого та доставку його в суд під вартою.

Станом на 5 липня 2006 року, за повідомленням Генеральної прокуратури Російської Федерації В.КРИЖАНІВСЬКИЙ утримувався під вартою у Твері (РФ) і на той час вирішувалось питання про його екстрадицію в Україну. Він заявляв про переслідування з боку голови СБУ і просив політичного притулку в Росії.

У серпні поточного року ГУБОЗ МВС України отримав інформацію про прибуття В.КРИЖАНІВСЬКОГО в Україну потягом Київ-Москва. Однак під час перевірки пасажирів цього потягу обвинуваченого не було виявлено.

26 серпня працівники ГУБОЗ МВС України отримали інформацію про перебування В.КРИЖАНІВСЬКОГО у Києві.