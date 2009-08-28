За шпигунство на користь Грузії засуджено російського офіцера

Заступника командира однієї з військових частин Північно-Кавказького військового округу Михайла ХАЧІДЗЕ засудили до шести років позбавлення волі за шпигунство на користь Грузії. Про це повідомляє Лента.ру.

Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав М.ХАЧІДЗЕ винним у державній зраді і позбавив його звання підполковника. За даними агентства ІТАР-ТАСС, при винесенні вироку суд врахував такі пом`якшувальні обставини, як наявність малолітніх дітей, розкаяння і співпрацю із слідством.

Суд визнав доказаним, що з осені 2007 року М.ХАЧІДЗЕ займався збором інформації про боєготовність російських частин і про своїх товаришів по службі для грузинських спецслужб. Багато з відомостей, переданих підполковником грузинській стороні, становили державну таємницю. За інформацію шпигунові заплатили щонайменше 2 тис. доларів. Влітку 2008 року підполковника було затримано співробітниками ФСБ.