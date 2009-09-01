Суд визнав протиправною постанову НКРЕ про підвищення роздрібних цін на газ для населення - НФПУ

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав протиправною постанову Національної комісії регулювання електроенергетики щодо підвищення роздрібних цін на газ для населення.

Відповідне судове рішення прийнято 31 серпня 2009 р. після позову Національного форуму профспілок України, в якому була оскаржена постанова НКРЕ № 811 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» від 9 липня цього року, повідомили УНІАН в Національному форумі профспілок.

У НФПУ нагадують, що згідно з постановою №811, ціни на газ для населення з вересня мали вирости на 20%, а з 1 січня 2010 року – зростати на 20% щоквартально.

За словами голови Національного форуму профспілок Мирослава ЯКІБЧУКА, постанова про підвищення ціни на газ порушує важливий конституційний принцип, згідно з яким не допускається прийняття рішень, які б погіршували соціальне становище людей.

«Ми принципово ставимося до таких порушень і будемо протистояти їм усіма законними методами, – заявив М.ЯКІБЧУК. – На противагу неефективним діям політиків, судова перемога Національного форуму профспілок збереже в середньому до 70 грн. у щомісячному бюджеті кожної української сім`ї».

Як повідомляв УНІАН, підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом і відповідний пункт було внесено до відкоригованої в липні програми співпраці України і МВФ.

Однак, 25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення підвищуватися не буде.

26 серпня міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня ц.р. може не відбутися, оскільки це питання не узгоджене з профспілками. При цьому він зазначив, що профспілки на сьогоднішній день не підтримують підвищення ціни на газ для населення.