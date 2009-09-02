Викрито директора підприємства, що ухилився від сплати податків

Податківці Голосіївського району Києва викрили директора одного з приватних підприємств столиці, що ухилився від сплати податків майже на 7 мільйонів гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві.

Так, громадянин «К», перебуваючи на посаді директора, у податкових деклараціях з ПДВ за 2008 – 2009 роки відобразив операції з придбання товарів у підприємства «А», свідоцтво платника якого було анульовано ще в березні 2008 року. Загальна сума нібито придбаного товару становила майже 41 мільйон гривень.

Для відпрацювання підприємства були залучені працівники податкової міліції, які і встановили відсутність фірми «А» за юридичною адресою. Крім того, всі банківські рахунки фірми були закриті ще в 2006 році. Як пояснила податківцям громадянка «О», яка за реєстраційними документами є директором фірми, у грудні 2004 року вона втратила свій паспорт, приватне підприємство «А» не створювала, та й взагалі ніколи не займалася підприємницькою діяльністю.

Зрозуміло, що приватне підприємство «Т» не могло отримувати податкову накладну від неіснуючої фірми «А», списувати кошти зі свого рахунку в адресу «фіктивного партнера» та перераховувати їх на закриті рахунки останнього. Отже, директор столичного підприємства «Т» провів оборудку за класичною схемою «податкової ями».

З’ясувалося, що директор був єдиним працівником та службовою особою на підприємстві, самостійно проводив усі господарські операції, самостійно подавав документи податкової звітності і особисто їх підписував. Податківцям же він пояснив, що «не пригадує» свого єдиного постачальника – приватне підприємство «А».

Прокуратурою одного з районів міста Києва порушено кримінальну справу стосовно директора, який, скориставшись послугами «податкової ями», навмисно ухилився від сплати ПДВ у сумі майже 7 мільйонів гривень.

Бізнесмена «К» затримано за підозрою у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та ч.2 ст. 366 КК України – службове підроблення.

З метою попередження можливості сховатися від слідства та суду, забезпечення виконання вироку та позбавлення можливості перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, директор буде утримуватися в ізоляторі тимчасового тримання ГУ МВС України в м. Києві.