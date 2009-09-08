Прокуратура застерігає від залучення шкіл до виборчої кампанії

З огляду на фактичний початок передвиборчої кампанії прокуратура міста Києва рекомендувала Київській міській державній адміністрації стежити за дотриманням прав дітей і недопущенням використання їх під час президентських перегонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, нещодавно ЗМІ сповістили про використання символіки політичних партій та зображень політичних діячів під час благодійних акцій у загальноосвітніх навчальних закладах Києва. У зв’язку з цим прокуратура столиці нагадує: за Конституцією та Законом України «Про освіту» навчально-виховний процес є вільним від втручання політичних партій, залучення учнів до участі в політичних акціях не допускається.

За даними Міністерства освіти та науки, навчальні заклади столиці в повному обсязі забезпечені підручниками для молодших класів, які відповідають встановленим стандартам. Тому вони не потребують надання букварів зі сторони будь-яких благодійників, зауважили у прес-службі прокуратури Києва.